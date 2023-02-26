Евдокия (по крёстному)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти07.10.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1879
Муж: Фёдор Владимиров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.12.1881
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
05.11.1883
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
17.10.1884
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
10.07.1887
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
19.06.1890
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
1892
Сын: Матвей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
12.02.1894
Сын: Стрельцов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
20.05.1896
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
04.10.1897
Сын: Филипп Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
03.09.1899
Дочь: Елизавета Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
08.11.1900
Сын: Михаил ст
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
10.01.1903
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Рождение ребёнка
17.09.1905
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Владимиров
Смерть
07.10.1913
Причина смерти: от чахотки