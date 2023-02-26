Евдокия (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (по крёстному)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

07.10.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1879

Муж: Фёдор Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.12.1881

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1883

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1884

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1887

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1890

Сын: Стрельцов Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Матвей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Рождение ребёнка
12.02.1894

Сын: Стрельцов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1896

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Филипп Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1899

Дочь: Елизавета Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1900

Сын: Михаил ст

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1903

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1905

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.10.1913
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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