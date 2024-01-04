Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения10.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1887
Отец: Фёдор Владимиров
Мать: Евдокия (по крёстному)
Бракосочетание
10.05.1909
Жена: Мария Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1910
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
03.01.1913
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
13.05.1914
Сын: Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Мария Васильева
Смерть
Неизвестно