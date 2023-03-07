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(Фоломеенкова) Мария Васильева

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890

Отец: Фоломеенков Василий Васильев

Мать: Фоломеенкова Ирина Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.05.1909

Муж: Иван Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1910

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1913

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.05.1914

Сын: Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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