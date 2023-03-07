(Фоломеенкова) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения10.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1890
Бракосочетание
10.05.1909
Муж: Иван Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1910
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
03.01.1913
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
13.05.1914
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно