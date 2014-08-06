Володина Августина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1926
Дата смерти06.08.2014
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1949
Дочь: Русакова Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Володин Валентин Данилович
Рождение ребёнка
12.05.1951
Дочь: Макарова Тамара Валентиновна
Отец ребёнка: Володин Валентин Данилович
Смерть
06.08.2014