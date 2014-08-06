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Володина Августина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1926

Дата смерти

06.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926

Отец: Павлов Иван Афанасьевич

Мать: Павлова Варвара Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Валентин Данилович

Рождение ребёнка
09.02.1949

Дочь: Русакова Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Володин Валентин Данилович

Рождение ребёнка
12.05.1951

Дочь: Макарова Тамара Валентиновна

Отец ребёнка: Володин Валентин Данилович

Смерть
06.08.2014

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