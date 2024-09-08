Володин Валентин Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926
Отец: Володин Данил Никонорович
Мать: Володина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1949
Дочь: Русакова Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Володина Августина Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1951
Дочь: Макарова Тамара Валентиновна
Мать ребёнка: Володина Августина Ивановна
Смерть
Неизвестно