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Володин Валентин Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1926

Отец: Володин Данил Никонорович

Мать: Володина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Августина Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1949

Дочь: Русакова Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Володина Августина Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1951

Дочь: Макарова Тамара Валентиновна

Мать ребёнка: Володина Августина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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