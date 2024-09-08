Павлова Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширшикова София Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.11.1926

Дочь: Володина Августина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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