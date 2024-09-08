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Павлов Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Афанасий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширшикова София Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
10.11.1926

Дочь: Володина Августина Ивановна

Мать ребёнка: Павлова Варвара Михайловна

Смерть
Неизвестно

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