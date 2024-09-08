Павлов Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Афанасий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширшикова София Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1926
Дочь: Володина Августина Ивановна
Мать ребёнка: Павлова Варвара Михайловна
Смерть
Неизвестно