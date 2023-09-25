Бухтияров Дмитрий
Место рожденияс.Ревякино, Никольский р-н, Орловской обл.
Дата рождения19.09.1930
Дата смерти01.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1930
Отец: Бухтияров Филипп
Мать: Бухтияров Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Подполковник
Бракосочетание
21.10.1956
Сеница, Минский район, Минская область
Сеницкий с/с
Смерть
01.06.1981
Подольск, Подольск, Московская область
Причина смерти: Болезнь (правая почка)
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область