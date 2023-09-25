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Бухтияров Дмитрий

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Место рождения

с.Ревякино, Никольский р-н, Орловской обл.

Дата рождения

19.09.1930

Дата смерти

01.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1930

Отец: Бухтияров Филипп

Мать: Бухтияров Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Подполковник
Бракосочетание
21.10.1956

Жена: Бухтиярова(Булычева) (Булычева) Лидия

Сеница, Минский район, Минская область
Сеницкий с/с
Смерть
01.06.1981
Подольск, Подольск, Московская область
Причина смерти: Болезнь (правая почка)
Похороны
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область

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