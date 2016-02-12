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Бухтиярова(Булычева) (Булычева) Лидия

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Место рождения

п.Марково,Комсомольский р-н, Ивановская обл.

Дата рождения

13.02.1935

Дата смерти

12.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935

Отец: Булычев Александр

Мать: Булычева Софья

Бракосочетание
21.10.1956

Муж: Бухтияров Дмитрий

Сеница, Минский район, Минская область
Сеницкий с/с
Смерть
12.02.2016
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Болезнь (тромбоэмболия легких)
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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