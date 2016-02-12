Бухтиярова(Булычева) (Булычева) Лидия
Место рожденияп.Марково,Комсомольский р-н, Ивановская обл.
Дата рождения13.02.1935
Дата смерти12.02.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935
Отец: Булычев Александр
Мать: Булычева Софья
Бракосочетание
21.10.1956
Муж: Бухтияров Дмитрий
Сеница, Минский район, Минская область
Сеницкий с/с
Смерть
12.02.2016
Причина смерти: Болезнь (тромбоэмболия легких)
Похороны
Неизвестно