Булычева Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булычев Юрий
Отец ребёнка: Булычев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булычев Александр
Рождение ребёнка
13.02.1935
Дочь: Бухтиярова(Булычева) (Булычева) Лидия
Отец ребёнка: Булычев Александр
Смерть
Неизвестно