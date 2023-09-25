Булычева Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычева Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булычев Юрий

Отец ребёнка: Булычев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булычев Александр

Рождение ребёнка
13.02.1935

Дочь: Бухтиярова(Булычева) (Булычева) Лидия

Отец ребёнка: Булычев Александр

Смерть
Неизвестно

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