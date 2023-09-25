Булычев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булычев Юрий

Мать ребёнка: Булычева Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булычева Софья

Рождение ребёнка
13.02.1935

Дочь: Бухтиярова(Булычева) (Булычева) Лидия

Мать ребёнка: Булычева Софья

Смерть
Неизвестно

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