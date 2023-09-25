Булычев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булычев Юрий
Мать ребёнка: Булычева Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булычева Софья
Рождение ребёнка
13.02.1935
Дочь: Бухтиярова(Булычева) (Булычева) Лидия
Мать ребёнка: Булычева Софья
Смерть
Неизвестно