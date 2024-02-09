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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Сенница61Торшинский735194208
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
73. Сенница, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 112, волостное правление (уездный город в 8 верстах), 2 церкви православные, школа, ремесл. учил., больница. В Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Сенница, имение15211881Показать скан
Сенница, село20230188½Показать скан
Сенница, урочище81188¼Показать скан
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сенница
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Сеница2242
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Сеница676