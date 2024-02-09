агрогородок Сеница, агрогородок Сеница, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Сеница

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Сенница61Торшинский735194208

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Сенницкая волость
73. Сенница, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 112, волостное правление (уездный город в 8 верстах), 2 церкви православные, школа, ремесл. учил., больница. В Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Сенницкая волость
Сенница, имение15211881
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Сенница, село20230188½
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Сенница, урочище81188¼
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Минская губерния, Минский уезд, Сенницкая волость
село Сенница

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Сеницкий сельсовет
аг Сеница2242

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Сеницкий сельсовет
аг. Сеница676
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