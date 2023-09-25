Бухтияров Мария
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галдаева(Бухтиярова) (Бухтиярова) Антонина
Отец ребёнка: Бухтияров Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухтиярова) Любовь
Отец ребёнка: Бухтияров Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухтияров Александр
Отец ребёнка: Бухтияров Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухтияров Владимир
Отец ребёнка: Бухтияров Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухтиярова) ?
Отец ребёнка: Бухтияров Филипп
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Бухтияров Дмитрий
Отец ребёнка: Бухтияров Филипп
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Походеев (Бухтиярова) Нина
Отец ребёнка: Бухтияров Филипп
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно