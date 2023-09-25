Бухтияров Филипп
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галдаева(Бухтиярова) (Бухтиярова) Антонина
Мать ребёнка: Бухтияров Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухтиярова) Любовь
Мать ребёнка: Бухтияров Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухтияров Александр
Мать ребёнка: Бухтияров Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухтияров Владимир
Мать ребёнка: Бухтияров Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бухтиярова) ?
Мать ребёнка: Бухтияров Мария
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Бухтияров Дмитрий
Мать ребёнка: Бухтияров Мария
Рождение ребёнка
19.01.1934
Дочь: Походеев (Бухтиярова) Нина
Мать ребёнка: Бухтияров Мария
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно