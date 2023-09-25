Бухтияров Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухтияров Филипп

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галдаева(Бухтиярова) (Бухтиярова) Антонина

Мать ребёнка: Бухтияров Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухтиярова) Любовь

Мать ребёнка: Бухтияров Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухтияров Александр

Мать ребёнка: Бухтияров Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухтияров Владимир

Мать ребёнка: Бухтияров Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бухтиярова) ?

Мать ребёнка: Бухтияров Мария

Рождение ребёнка
19.09.1930

Сын: Бухтияров Дмитрий

Мать ребёнка: Бухтияров Мария

Рождение ребёнка
19.01.1934

Дочь: Походеев (Бухтиярова) Нина

Мать ребёнка: Бухтияров Мария

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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