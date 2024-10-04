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Маракуева Евдокия Михайлова

Место рождения

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Михайла (Михаил) Иванов

Мать: Алёна (Елена) Евстафиева

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
19.04.1836 ст.

Муж: Василий Андреев

Пятница, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Поручители по них тоя ж деревни крестьяне Кондратий Андреев, Тимофей Дмитриев, солдат отставной Иван Дмитриев, деревни Миронцова крестьяне Яков Иванов, Козма Михайлов, Михайла Иванов.
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

Поповка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.06.1842 ст.

Дочь: Акулина (Акилина) Васильева

Отец ребёнка: Василий Андреев

Поповка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Яков (Иаков) Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

Поповка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1852 ст.

Сын: Андрей Васильев

Отец ребёнка: Василий Андреев

Поповка, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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