Маракуева Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Михайла (Михаил) Иванов
Мать: Алёна (Елена) Евстафиева
Бракосочетание
19.04.1836 ст.
Муж: Василий Андреев
Пятница, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Поручители по них тоя ж деревни крестьяне Кондратий Андреев, Тимофей Дмитриев, солдат отставной Иван Дмитриев, деревни Миронцова крестьяне Яков Иванов, Козма Михайлов, Михайла Иванов.
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
04.06.1842 ст.
Дочь: Акулина (Акилина) Васильева
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
1844 ст.
Отец ребёнка: Василий Андреев
Рождение ребёнка
14.10.1852 ст.
Сын: Андрей Васильев
Отец ребёнка: Василий Андреев
Смерть
Неизвестно