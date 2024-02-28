Маракуева (Семёнова) Елена Евстафиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракуева (Семёнова) Елена Евстафиева

Место рождения

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Евстафий Семёнов

Мать: Наталья Варфоломеева

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.11.1811 ст.

Сын: Маракуев Кузьма Михайлов

Отец ребёнка: Маракуев Михайла Иванов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Маракуева Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Маракуев Михайла Иванов

Рождение ребёнка
10.11.1817 ст.

Дочь: Екатерина Сергеева (по кр. отцу)

Отец ребёнка: Семён Иванов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Незаконно
Рождение ребёнка
14.08.1819 ст.

Сын: Самуил Кондратьев (по кр. отцу)

Отец ребёнка: Семён Иванов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Незаконно
Рождение ребёнка
14.07.1821 ст.

Сын: Иезекииль Иванов (по кр. отцу)

Отец ребёнка: Семён Иванов

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Незаконно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маракуев Михайла Иванов

Смерть
Неизвестно
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