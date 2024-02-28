Маракуева (Семёнова) Елена Евстафиева
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Евстафий Семёнов
Мать: Наталья Варфоломеева
Рождение ребёнка
01.11.1811 ст.
Отец ребёнка: Маракуев Михайла Иванов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Маракуева Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Маракуев Михайла Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1817 ст.
Дочь: Екатерина Сергеева (по кр. отцу)
Отец ребёнка: Семён Иванов
Незаконно
Рождение ребёнка
14.08.1819 ст.
Сын: Самуил Кондратьев (по кр. отцу)
Отец ребёнка: Семён Иванов
Незаконно
Рождение ребёнка
14.07.1821 ст.
Сын: Иезекииль Иванов (по кр. отцу)
Отец ребёнка: Семён Иванов
Незаконно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно