деревня Пятница, деревня Пятница, Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Пятница

Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
3075Пятница-Берендеевская, с. каз.при р. Истре.422261185177Церковь православная 1. Приходское училище. Ярмарка 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Лопотовская волость
1028. Пятница-Берендеево и Поповка, село и деревня бывшая государственная, при речке Истре, дворов 66, жителей 805, церковь православная, часовня, школа, 25 лавок, 3 коже Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Пятницкая волость
Село Пятницкое421773Волостное правление, библиотека попечительства о народной трезвости, 2-х классное Министерское училище, земская больница, ветеринарный пункт и пивная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Солнечногорский район
42208Пятницадеревня56°05'с.ш.36°48'в.д.O-37-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Солнечногорский муниципальный район, Соколовское сельское поселение
46652446191д Пятницадеревня
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