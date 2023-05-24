Рыжов Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1888
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Рыжов Фёдор Андреевич
Мать: Рыжова Евдокия Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Рыжова Мария Александровна
Мать ребёнка: Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рыжов Николай Александрович
Мать ребёнка: Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рыжов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна