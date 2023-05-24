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Рыжов Александр Фёдорович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1888

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Рыжов Фёдор Андреевич

Мать: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Рыжова Мария Александровна

Мать ребёнка: Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Рыжов Николай Александрович

Мать ребёнка: Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Рыжов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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