Рыжов Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Рыжова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Рыжов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Рыжова Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Рыжова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна