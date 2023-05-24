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Рыжов Фёдор Андреевич

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Рыжов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Рыжова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Рыжов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Рыжов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Рыжова Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рыжов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Рыжова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1897

Сын: Рыжов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Рыжова Евдокия Давыдовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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