Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Рыжова Мария Александровна

Отец ребёнка: Рыжов Александр Фёдорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Рыжов Николай Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Фёдорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Рыжов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Рыжов Александр Фёдорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Александр Фёдорович