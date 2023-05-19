Рыжова (Лядвина-Царёва) Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Рыжова Мария Александровна
Отец ребёнка: Рыжов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рыжов Николай Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Рыжов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно