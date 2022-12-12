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Гагаринов Афанасий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Гагаринов Николай Алексеевич

Мать: Гагаринова Анна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
13.10.1859 ст.

Дочь: Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова

Бракосочетание
20.02.1861 ст.

Жена: Гагаринова Евфимия Филиппова

1861г. МК (свадьба) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 151 | Жених второй брак 26 лет. | Невеста вторй брак 28 лет той же волости деревни Анфера Шихирева крестьянка, православная. | Поручители: по женеху Югринской ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.

Сын: Гагаринов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова Феодосия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1861
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