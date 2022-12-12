Гагаринов Афанасий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Гагаринов Николай Алексеевич
Мать: Гагаринова Анна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ульяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
13.10.1859 ст.
Дочь: Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Гагаринова Феодосия Иванова
Бракосочетание
20.02.1861 ст.
1861г. МК (свадьба) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 151 | Жених второй брак 26 лет. | Невеста вторй брак 28 лет той же волости деревни Анфера Шихирева крестьянка, православная. | Поручители: по женеху Югринской ... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.
Сын: Гагаринов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Гагаринова Евфимия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1861