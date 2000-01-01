Гагаринова (Светлакова) Евфимия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Светлакова) Евфимия Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1861 ст.

Муж: Гагаринов Афанасий Николаевич

1861г. МК (свадьба) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 151 | Жених второй брак 26 лет. | Невеста вторй брак 28 лет той же волости деревни Анфера Шихирева крестьянка, православная. | Поручители: по женеху Югринской ... Показать все
Смерть
После 1861
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.

Сын: Гагаринов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Николаевич

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