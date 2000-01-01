Гагаринова (Светлакова) Евфимия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1861 ст.
1861г. МК (свадьба) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 151 | Жених второй брак 26 лет. | Невеста вторй брак 28 лет той же волости деревни Анфера Шихирева крестьянка, православная. | Поручители: по женеху Югринской ... Показать все
Смерть
После 1861
Рождение ребёнка
27.12.1861 ст.
Сын: Гагаринов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Николаевич