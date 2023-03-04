Гагаринова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Гагаринова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гагаринов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Гагаринова) Лукерия Николаевна

Отец ребёнка: Гагаринов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гагаринов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Гагаринов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Гагаринова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Гагаринов Николай Алексеевич

Смерть
После 1834

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