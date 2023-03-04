Гагаринова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Гагаринова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гагаринов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Гагаринова) Лукерия Николаевна
Отец ребёнка: Гагаринов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гагаринов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Гагаринов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Гагаринова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Гагаринов Николай Алексеевич
Смерть
После 1834