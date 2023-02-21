Гагаринова Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти24.01.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1859 ст.
Дочь: Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.01.1861