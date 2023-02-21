Гагаринова Феодосия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова Феодосия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

24.01.1861

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.1859 ст.

Дочь: Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Афанасий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.01.1861
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