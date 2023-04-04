Марголис Борис Евсеевич
Место рожденияОсипнко
Дата рождения1927
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Марголис Евсей Леонтьевич
Мать: Марголис Фаня Борисовна
Осипнко
Рождение ребёнка
08.04.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марголис Лия Яковлевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1949
Жена: Марголис Нина Егоровна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марголис Лия Яковлевна
Смерть
1993
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область