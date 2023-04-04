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Марголис Борис Евсеевич

Место рождения

Осипнко

Дата рождения

1927

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Марголис Евсей Леонтьевич

Мать: Марголис Фаня Борисовна

Осипнко
Рождение ребёнка
08.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марголис Лия Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1949

Жена: Марголис Нина Егоровна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марголис Лия Яковлевна

Смерть
1993
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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