Марголис Евсей Леонтьевич
мужской, родился 1886
Супруги
Марголис (Зак) Фаня Борисовна1893 г.р.
ДетиПоказать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Диндерштейн (Марголис) Полина Евсеевна
Мать ребёнка: Марголис (Зак) Фаня Борисовна
Осипенко
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лейбова (Марголис) Серафима (Сима) Евсеевна
Мать ребёнка: Марголис (Зак) Фаня Борисовна
Осипенко
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Марголис (Зак) Фаня Борисовна
Осипнко