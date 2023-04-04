Марголис Евсей Леонтьевич 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Марголис Евсей Леонтьевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1886

Супруги
Марголис (Зак) Фаня Борисовна1893 г.р.
Дети
Диндерштейн (Марголис) Полина Евсеевна1917 г.р.
Лейбова (Марголис) Серафима (Сима) Евсеевна1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1915

Жена: Марголис (Зак) Фаня Борисовна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Диндерштейн (Марголис) Полина Евсеевна

Мать ребёнка: Марголис (Зак) Фаня Борисовна

Осипенко

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лейбова (Марголис) Серафима (Сима) Евсеевна

Мать ребёнка: Марголис (Зак) Фаня Борисовна

Осипенко

Рождение ребёнка
1927

Сын: Марголис Борис Евсеевич

Мать ребёнка: Марголис (Зак) Фаня Борисовна

Осипнко

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