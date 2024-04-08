Голубева (Владимирова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Владимирова) Любовь Николаевна

Место рождения

пгт. Поназырево

Дата рождения

12.07.1986

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1986

Отец: Владимиров Николай Аркадьевич

Мать: Владимирова Надежда Михайловна

пгт. Поназырево
Бракосочетание
?.10.2009

Муж: Голубев Александр Евгеньевич

Кострома
Рождение ребёнка
27.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Александр Евгеньевич

Рождение ребёнка
05.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубев Александр Евгеньевич

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