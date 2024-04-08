Голубев Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.10.2009
Кострома
Рождение ребёнка
27.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
05.12.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубева Любовь Николаевна