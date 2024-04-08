Голубев Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубев Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.2009

Жена: Голубева Любовь Николаевна

Кострома
Рождение ребёнка
27.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
05.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубева Любовь Николаевна

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