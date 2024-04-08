Владимирова (Медведева) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1955
Образование
С 01.09.1962 по 31.05.1970
Новоситовская средняя школа
Среднее общее
Образование
С 01.09.1970 по 31.05.1974
Мичуринский технологический техникум
Среднее профессиональное | Техник-технолог хлебопекарного производства
Образование
С 01.09.1976 по 31.05.1982
Московский Всесоюзный Заочный институт пищевой промышленности
Высшее образование | Инженер-экономист
Рождение ребёнка
15.05.1978
Сын: Владимиров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Владимиров Николай Аркадьевич
Поназырево
Рождение ребёнка
12.07.1986
Дочь: Голубева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Владимиров Николай Аркадьевич
пгт. Поназырево
Бракосочетание
Неизвестно