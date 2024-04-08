Владимирова (Медведева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Медведева) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1955

Отец: Медведев Михаил Степанович

Мать: Медведева Раиса Ивановна

Образование
С 01.09.1962 по 31.05.1970
Новоситовская средняя школа
Среднее общее
Образование
С 01.09.1970 по 31.05.1974
Мичуринский технологический техникум
Среднее профессиональное | Техник-технолог хлебопекарного производства
Образование
С 01.09.1976 по 31.05.1982
Московский Всесоюзный Заочный институт пищевой промышленности
Высшее образование | Инженер-экономист
Рождение ребёнка
15.05.1978

Сын: Владимиров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Владимиров Николай Аркадьевич

Поназырево
Рождение ребёнка
12.07.1986

Дочь: Голубева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Владимиров Николай Аркадьевич

пгт. Поназырево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Николай Аркадьевич

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