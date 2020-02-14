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Владимиров Николай Аркадьевич

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Место рождения

пгт. Поназырево

Дата рождения

02.02.1955

Дата смерти

14.02.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1955

Отец: Владимиров Аркадий Александрович

Мать: Владимирова Римма Ивановна

пгт. Поназырево
Рождение ребёнка
15.05.1978

Сын: Владимиров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Владимирова Надежда Михайловна

Поназырево
Рождение ребёнка
12.07.1986

Дочь: Голубева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Владимирова Надежда Михайловна

пгт. Поназырево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Надежда Михайловна

Смерть
14.02.2020
пгт. Поназырево
Причина смерти: Тромб
Похороны
16.02.2020
пгт. Поназырево
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