Владимиров Николай Аркадьевич
Место рожденияпгт. Поназырево
Дата рождения02.02.1955
Дата смерти14.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1955
пгт. Поназырево
Рождение ребёнка
15.05.1978
Сын: Владимиров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Владимирова Надежда Михайловна
Поназырево
Рождение ребёнка
12.07.1986
Дочь: Голубева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Владимирова Надежда Михайловна
пгт. Поназырево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2020
пгт. Поназырево
Причина смерти: Тромб
Похороны
16.02.2020
пгт. Поназырево