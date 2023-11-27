Матрона Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Ильич
Смерть
Неизвестно