Матрона Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Ильич

Смерть
Неизвестно
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