Чурилов Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.12.1948
Дата смерти13.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948
Отец: Чурилов Иван
Мать: Чурилова Мария
Рождение ребёнка
22.09.1971
Сын: Чурилов Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Чурилова Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
07.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чурилова Светлана Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2001