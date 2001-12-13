Чурилов Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилов Валерий Иванович

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

24.12.1948

Дата смерти

13.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948

Отец: Чурилов Иван

Мать: Чурилова Мария

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.09.1971

Сын: Чурилов Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Чурилова Светлана Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чурилова Светлана Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилова Светлана Григорьевна

Смерть
13.12.2001
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