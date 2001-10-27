Чурилова (Бадаева) Светлана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилова (Бадаева) Светлана Григорьевна

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

17.04.1946

Дата смерти

27.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1946

Отец: Бадаев Григорий Алексеевич

Мать: Бадаева Вера Андреевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
22.09.1971

Сын: Чурилов Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Чурилов Валерий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чурилов Валерий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилов Валерий Иванович

Смерть
27.10.2001
Москва, город федерального значения Москва
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