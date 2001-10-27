Чурилова (Бадаева) Светлана Григорьевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1946
Дата смерти27.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1946
Отец: Бадаев Григорий Алексеевич
Мать: Бадаева Вера Андреевна
Рождение ребёнка
22.09.1971
Сын: Чурилов Андрей Валерьевич
Отец ребёнка: Чурилов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чурилов Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.2001