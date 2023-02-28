Тырышкин Григорий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТырышкин Григорий Прокопьевич

Тырышкин Григорий Прокопьевич

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1843

Отец: Тырышкин Прокофий Прокофьевич

Мать: Тырышкина Марфа Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.04.1862

Жена: Тырышкина Екатерина Кузьминична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1864

Дочь: Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Тырышкина Екатерина Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1865

Сын: Тырышкин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Тырышкина Екатерина Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close