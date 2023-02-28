Тырышкин Григорий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1843
Бракосочетание
15.04.1862
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1864
Дочь: Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Тырышкина Екатерина Кузьминична
Рождение ребёнка
23.02.1865
Сын: Тырышкин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Тырышкина Екатерина Кузьминична
Смерть
Неизвестно