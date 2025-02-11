Тырышкина (Рыбаева) Марфа Ивановна
женский, родилась 1819, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецРыбаев Иван ИвановичДо 1796 г.р.
Супруги
Тырышкин Прокофий Прокофьевич1818 г.р.
Дети
Тырышкин Григорий Прокопьевич13.11.1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Рыбаев Иван Иванович
Мать: не указана
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.10.1838
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Тырышкин Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Тырышкин Прокофий Прокофьевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно