Тырышкина (Рыбаева) Марфа Ивановна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Тырышкина (Рыбаева) Марфа Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1819, Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Рыбаев Иван ИвановичДо 1796 г.р.
Супруги
Тырышкин Прокофий Прокофьевич1818 г.р.
Дети
Тырышкин Григорий Прокопьевич13.11.1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Рыбаев Иван Иванович

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
31.10.1838

Муж: Тырышкин Прокофий Прокофьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Тырышкин Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Тырышкин Прокофий Прокофьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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