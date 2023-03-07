Тырышкин Прокофий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Тырышкин Прокофий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1838
Жена: Тырышкина Марфа Ивановна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Тырышкин Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Тырышкина Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно