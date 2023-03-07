Тырышкин Прокофий Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тырышкин Прокофий Прокофьевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Тырышкин Прокофий Петрович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
31.10.1838

Жена: Тырышкина Марфа Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Тырышкин Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Тырышкина Марфа Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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