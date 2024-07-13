Семко Иоанн Ефремович
Место рождения
Дата рождения25.09.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1841 ст.
В метрике мать ребенка указана как Мелания Ивановна, что явная ошибка
Крещение
28.09.1841 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
22.10.1862 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
04.03.1864 ст.
Дочь: Семко Евдокия Иоанновна
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
13.09.1866 ст.
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
27.04.1869 ст.
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.
Дочь: Ситнюк (Семко) Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
12.12.1874 ст.
Дочь: Семко Лукия Ивановна
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Семко Лукия Ивановна
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Семко Хима Ивановна
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Смерть
Неизвестно