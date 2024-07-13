Семко Иоанн Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемко Иоанн Ефремович

Семко Иоанн Ефремович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

25.09.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1841 ст.

Отец: Семко (Семченко) Ефрем Михайлович

Мать: Семко (Довбня) Мария Дмитриевна

Погребище, Вінницька область
В метрике мать ребенка указана как Мелания Ивановна, что явная ошибка
Крещение
28.09.1841 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
22.10.1862 ст.

Жена: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
04.03.1864 ст.

Дочь: Семко Евдокия Иоанновна

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.09.1866 ст.

Сын: Семко Корнелий Иоаннович

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.04.1869 ст.

Сын: Семко Симеон Иоаннович

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.

Дочь: Ситнюк (Семко) Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.12.1874 ст.

Дочь: Семко Лукия Ивановна

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Семко Лукия Ивановна

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Семко Хима Ивановна

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Семко Степан Иванович

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Семко Василий Иванович

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Семко Даниил Иванович

Мать ребёнка: Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.