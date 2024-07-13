Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1862 ст.

Муж: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
04.03.1864 ст.

Дочь: Семко Евдокия Иоанновна

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.09.1866 ст.

Сын: Семко Корнелий Иоаннович

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
27.04.1869 ст.

Сын: Семко Симеон Иоаннович

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.

Дочь: Ситнюк (Семко) Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.12.1874 ст.

Дочь: Семко Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Семко Лукия Ивановна

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Семко Хима Ивановна

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Семко Степан Иванович

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Семко Василий Иванович

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Семко Даниил Иванович

Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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