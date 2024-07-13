Семко (Синюченко) Матрона Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1862 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
04.03.1864 ст.
Дочь: Семко Евдокия Иоанновна
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
13.09.1866 ст.
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
27.04.1869 ст.
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
13.02.1872 ст.
Дочь: Ситнюк (Семко) Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
12.12.1874 ст.
Дочь: Семко Лукия Ивановна
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Семко Лукия Ивановна
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Семко Хима Ивановна
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Семко Иоанн Ефремович
Смерть
Неизвестно