Семко (Семченко) Ефрем Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.01.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1803 ст.
Бракосочетание
30.10.1827 ст.
Жена: Семко Марфта Феодоровна
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Семко Марфта Феодоровна
Бракосочетание
26.01.1830 ст.
Жена: Семко Мария Дмитриевна
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.
Дочь: Ситнюк Анастасия Ефремовна
Мать ребёнка: Семко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.05.1850 ст.
Мать ребёнка: Семко Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно