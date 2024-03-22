Семко (Семченко) Ефрем Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Семченко) Ефрем Михайлович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

25.01.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1803 ст.

Отец: Семко Михаил Григорьевич

Мать: Семченко Параскева Иоанновна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
30.10.1827 ст.

Жена: Семко Марфта Феодоровна

Погребище, Вінницька область
Михайловская церковь
Рождение ребёнка
1828

Сын: Семко Иоанн Ефремович

Мать ребёнка: Семко Марфта Феодоровна

Бракосочетание
26.01.1830 ст.

Жена: Семко Мария Дмитриевна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.

Дочь: Ситнюк Анастасия Ефремовна

Мать ребёнка: Семко Мария Дмитриевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.05.1850 ст.

Сын: Семко Макей Ефремович

Мать ребёнка: Семко Мария Дмитриевна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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