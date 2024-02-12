Семко (Довбня) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Довбня) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1830 ст.

Муж: Семко Ефрем Михайлович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.

Сын: Семко Василий Ефремович

Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.

Дочь: Ситнюк Анастасия Ефремовна

Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.09.1841 ст.

Сын: Семко Иоанн Ефремович

Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович

Погребище, Вінницька область
В метрике мать ребенка указана как Мелания Ивановна, что явная ошибка
Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.

Сын: Семко Диомид Ефремович

Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
11.05.1850 ст.

Сын: Семко Макей Ефремович

Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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