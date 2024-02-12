Семко (Довбня) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1830 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
01.01.1831 ст.
Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1833 ст.
Дочь: Ситнюк Анастасия Ефремовна
Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович
Рождение ребёнка
25.09.1841 ст.
Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович
В метрике мать ребенка указана как Мелания Ивановна, что явная ошибка
Рождение ребёнка
16.08.1846 ст.
Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович
Рождение ребёнка
11.05.1850 ст.
Отец ребёнка: Семко Ефрем Михайлович
Смерть
Неизвестно