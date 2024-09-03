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Банников/Иванов Гаврила Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

Около 1791

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Банников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Банникова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Банников/Иванов Емельян Гаврилович

Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Банникова/Иванова) Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна

Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Банникова) Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Банникова Анисья Гавриловна

Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна

Смерть
Около 1791

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