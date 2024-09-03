Банников/Иванов Гаврила Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиОколо 1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Банников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Банников/Иванов Емельян Гаврилович
Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: (Банникова/Иванова) Авдотья Гавриловна
Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна
Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна
Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Банникова) Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Банникова Анисья Гавриловна
Мать ребёнка: Банникова Акулина Тимофеевна
Смерть
Около 1791