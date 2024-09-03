Банникова Акулина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Банников/Иванов Емельян Гаврилович
Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: (Банникова/Иванова) Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна
Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович
Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Банникова) Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Банникова Анисья Гавриловна
Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович