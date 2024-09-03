Банникова Акулина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанникова Акулина Тимофеевна

Банникова Акулина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников/Иванов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Банников/Иванов Емельян Гаврилович

Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Банникова/Иванова) Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Зыкова (Банникова) Афимья (Ефимия) Гавриловна

Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович

Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Банникова) Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Банникова Анисья Гавриловна

Отец ребёнка: Банников/Иванов Гаврила Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.