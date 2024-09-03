Банников Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Банников/Иванов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Банников/Иванов Гаврила Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1733
Мать ребёнка: не указана