Банников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банников Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Банников/Иванов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Банников/Иванов Гаврила Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Банников Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

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