рабочий посёлок Мишкино, рабочий посёлок Мишкино, Мишкинский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Мишкино

Мишкинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1591Мишкина (Одина, Маслова, Кошкуль), д. каз.при оз. Мишкином.1653299266273Часовня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Введенская волость
798. Мишкина (Одина, Маслова, Кошкуль), деревня бывшая государственная, при озере Мишкином, дворов 125, жителей 737, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Мишкинский район
10544Мишкинораб.посёлок55°21'00"63°55'00"N-41-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Мишкинский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Мишкино
37622151051рп Мишкинорабочий поселок
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