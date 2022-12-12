Мишкино
Мишкинский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1591Мишкина (Одина, Маслова, Кошкуль), д. каз.при оз. Мишкином.1653299266273Часовня.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
798. Мишкина (Одина, Маслова, Кошкуль), деревня бывшая государственная, при озере Мишкином, дворов 125, жителей 737, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
10544Мишкинораб.посёлок55°21'00"63°55'00"N-41-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37622151051рп Мишкинорабочий поселок