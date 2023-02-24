Вырышев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вырышев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1924

Сын: Вырышев Николай Иванович

Мать ребёнка: Вырышева Екатерина

род. Курганска обл., Уксянский р-н, д. Вончугово, жил: г. Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вырышева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Вырышева Екатерина

Смерть
Неизвестно
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