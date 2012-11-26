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Вырышев Николай Иванович

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Место рождения

Курганска обл., Уксянский р-н, д. Вончугово

Дата рождения

29.02.1924

Дата смерти

26.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1924

Отец: Вырышев Иван

Мать: Вырышева Екатерина

Курганска обл., Уксянский р-н, д. Вончугово
Рождение ребёнка
28.04.1953

Дочь: Пак Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Вырышева Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вырышев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вырышева Мария Никифоровна

Смерть
26.11.2012
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