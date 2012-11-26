Вырышев Николай Иванович
Место рожденияКурганска обл., Уксянский р-н, д. Вончугово
Дата рождения29.02.1924
Дата смерти26.11.2012
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1924
Отец: Вырышев Иван
Мать: Вырышева Екатерина
Курганска обл., Уксянский р-н, д. Вончугово
Рождение ребёнка
28.04.1953
Дочь: Пак Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Вырышева Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вырышев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вырышева Мария Никифоровна
Смерть
26.11.2012