Вырышева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.02.1924
Отец ребёнка: Вырышев Иван
род. Курганска обл., Уксянский р-н, д. Вончугово, жил: г. Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вырышева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Вырышев Иван
Смерть
Неизвестно