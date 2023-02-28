Коновалов Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Коновалов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Коновалов Петр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Коновалов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно