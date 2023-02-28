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Коновалов Алексей

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Место рождения

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1873

Сын: Коновалов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Коновалов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Коновалов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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