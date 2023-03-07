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Коновалов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Коновалов Алексей

Мать: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
18.05.1912 ст.

Жена: Коновалова Мария Васильевна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1913 ст.

Сын: Коновалов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Мария Васильевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.

Дочь: Коновалова Евстолия Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Мария Васильевна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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