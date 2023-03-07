Коновалов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Коновалов Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1912 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.1913 ст.
Сын: Коновалов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
31.10.1914 ст.
Дочь: Коновалова Евстолия Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно