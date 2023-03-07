Коновалов Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалов Павел Алексеевич

Коновалов Павел Алексеевич

avatar

Место рождения

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

14.01.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Коновалов Алексей

Мать: не указана

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.

Сын: Коновалов Серафим Павлович

Мать ребёнка: Коновалова Мария Фокична

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.

Дочь: Коновалова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Коновалова Мария Ивановна

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Мария Фокична

Смерть
14.01.1908 ст.
Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
От оспы.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close