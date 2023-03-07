Коновалов Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти14.01.1908 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Коновалов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1905 ст.
Сын: Коновалов Серафим Павлович
Мать ребёнка: Коновалова Мария Фокична
Рождение ребёнка
08.10.1907 ст.
Дочь: Коновалова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Коновалова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Мария Фокична
Смерть
14.01.1908 ст.
От оспы.